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Общество

Вакцину от аллергии на кошек создают российские ученые

Российские ученые совместно с австрийскими коллегами работают над вакциной, которая избавит людей от аллергии на кошек, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что препарат будет эффективен против 8 «кошачьих» аллергенов и позволит будущим мамам передавать защитные антитела своим детям.

«Для вакцины мы использовали протеины. Не взятые от кошек, а искусственно созданные. Мы снизили их аллергическую активность, чтобы пациенты могли легче переносить терапию», - рассказал директор института патофизиологии и аллергологии Венского медицинского университета Рудольф Валента.

«Все восемь рекомбинантных аллергенов уже созданы. Теперь мы будем изучать действие различных их комбинаций в вакцине», — отметил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института молекулярной медицины первого МГМУ Александр Караулов.

Выход препарата на рынок состоится не ранее чем через 5 лет.

Добавим, что для России такой препарат очень актуален, потому что у 50% детей обнаружена чувствительность к тому или иному «кошачьему» аллергену.

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