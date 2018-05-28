Пять районов Псковской области объедет мобильная клиентская служба Пенсионного фонда в июне
В июне передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит Псковский, Локнянский. Красногородский, Печорский и Новоржевский районы. Всего специалисты районных Управлений и Отделов ПФР объедут 8 волостей и проведут приемы граждан в населенных пунктах, удаленных от районных центров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Напомним, что график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов ПФР. Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.
Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами. В дополнение каждому из посетителей предлагаются буклеты о пенсионном обеспечении, социальных и компенсационных выплатах.
Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства.
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Наименование управления (отдела) ПФР области
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июнь
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Населённый пункт
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Управление ПФР в Пскове и Псковском районе
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6 июня
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Торошинская волость
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20 июня
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Тямшанская волость
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27 июня
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Ядровская волость
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Управление ПФР в Локнянском районе
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18 июня
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Михайловская и Миритиницкая волости
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Отдел ПФР в Красногородском районе
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19 июня
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Красногородская волость
деревни Рябы, Треньки, Блясино, Голубово
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Управление ПФР в Печорском районе
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21 июня
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Кулейская волость
деревни Кулье, Киршино, Крупп
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Управление ПФР в Новоржевском районе
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22.06.2018
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Выборская волость
деревни Крюково, Вишлево, Выбор