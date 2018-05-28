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Общество

Пять районов Псковской области объедет мобильная клиентская служба Пенсионного фонда в июне

В июне передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит Псковский, Локнянский. Красногородский, Печорский и Новоржевский районы. Всего специалисты районных Управлений и Отделов ПФР объедут 8 волостей и проведут приемы граждан в населенных пунктах, удаленных от районных центров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Напомним, что график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов ПФР. Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.

Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль  ПФР оснащен всем необходимым  для работы с клиентами. В дополнение каждому из посетителей предлагаются буклеты о пенсионном обеспечении, социальных  и компенсационных выплатах.

Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства.

Наименование управления (отдела) ПФР области

июнь

Населённый пункт

Управление ПФР в Пскове и Псковском районе

6 июня 

Торошинская волость 

 

20 июня

Тямшанская волость

 

27 июня

Ядровская волость

Управление ПФР в Локнянском районе

18 июня

Михайловская и Миритиницкая волости

 

Отдел ПФР в Красногородском районе

19 июня

Красногородская волость

деревни Рябы, Треньки, Блясино, Голубово

Управление ПФР в Печорском районе

21 июня

Кулейская волость

 деревни Кулье, Киршино, Крупп

Управление ПФР в Новоржевском районе

22.06.2018

Выборская волость

деревни Крюково, Вишлево, Выбор  
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