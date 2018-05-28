0
13:24
Участники летнего Тура по новостройкам увидят четыре жилых комплекса Пскова
12:56
Со 100-летием со дня образования службы поздравил псковских пограничников врио губернатора (ВИДЕО)
12:42
Торжественный митинг ко Дню пограничника в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:30
Для реконструкции железнодорожного переезда ограничат движение по улице 128 Стрелковой дивизии в Пскове
12:15
Михаил Ведерников пожелал продуктивной работы участникам выездного заседания Экспертного совета при Комитете Государственной Думы
11:53
Заседание Экспертного совета Госдумы по развитию биотехнологий и медицинской промышленности проходит в Пскове
11:18
Псковская область заняла 18-е место в «Антинаркотическом рейтинге регионов 2018»
Еще новости
Общество

Первое заявление на ежемесячную выплату из средств маткапитала подано в Палкинском районе

В Палкинском районе подано первое заявление на ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

Правом на получение данной выплаты воспользовалась молодая семья Мусаевых из деревни Вернявино. В их семье подрастают двое малышей: сын Владислав и дочка Маргарита. Мама Валерия работает в ООО «ПсковАгроИнвест» в деревне Соловьи, а папа Эмиль занимается уходом за детьми.

Новая мера поддержки семей с детьми, позволяющая получать средства маткапитала наличными, действует с 1 января 2018 года.

Напомним, что воспользоваться новым направлением программы материнского капитала могут нуждающиеся семьи, у которых право на сертификат возникло, после 1 января, в связи с рождением или усыновлением второго ребёнка.

В Псковской области семья считается нуждающейся, если доход на каждого члена семьи ниже, чем 17 тысяч 697 рублей в месяц. Это 1,5-кратный размер прожиточного минимума трудоспособного гражданина за II квартал 2017 года в Псковской области. Размер ежемесячной выплаты в области в 2018 году составляет 10 тысяч 652 рубля.

Подать заявление на выплату можно в любое время, она производится до достижения ребёнком возраста 1,5 лет. Но деньги будут перечисляться в течение всего этого срока только в том случае, если за назначением выплаты обратиться в первые шесть месяцев со дня рождения ребёнка – тогда средства будут выплачены и за месяцы до обращения. Если обратиться после истечения шести месяцев, то выплата будет установлена не со дня рождения ребёнка, а со дня подачи заявления.

Получить дополнительные консультации по вопросам получения ежемесячной выплаты можно по телефону Отдела ПФР в Палкинском районе  (8 81145)  21-028.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Участники летнего Тура по новостройкам увидят четыре жилых комплекса Пскова
28 мая 2018
Участники летнего Тура по новостройкам увидят четыре жилых комплекса Пскова
Со 100-летием со дня образования службы поздравил псковских пограничников врио губернатора (ВИДЕО)
28 мая 2018
Со 100-летием со дня образования службы поздравил псковских пограничников врио губернатора (ВИДЕО)
Торжественный митинг ко Дню пограничника в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 мая 2018
Торжественный митинг ко Дню пограничника в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Для реконструкции железнодорожного переезда ограничат движение по улице 128 Стрелковой дивизии в Пскове
28 мая 2018
Для реконструкции железнодорожного переезда ограничат движение по улице 128 Стрелковой дивизии в Пскове
Михаил Ведерников пожелал продуктивной работы участникам выездного заседания Экспертного совета при Комитете Государственной Думы
28 мая 2018
Михаил Ведерников пожелал продуктивной работы участникам выездного заседания Экспертного совета при Комитете Государственной Думы 1
Заседание Экспертного совета Госдумы по развитию биотехнологий и медицинской промышленности проходит в Пскове
28 мая 2018
Заседание Экспертного совета Госдумы по развитию биотехнологий и медицинской промышленности проходит в Пскове
Псковская область заняла 18-е место в «Антинаркотическом рейтинге регионов 2018»
28 мая 2018
Псковская область заняла 18-е место в «Антинаркотическом рейтинге регионов 2018»
Торжественный развод пограничных войск провели на набережной реки Великой в Пскове
28 мая 2018
Торжественный развод пограничных войск провели на набережной реки Великой в Пскове

Идет загрузка...