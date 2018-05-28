До +29 градусов тепла ожидается 29 мая в Псковской области

13:39, 28 мая 2018, ПАИ

29 мая на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +6 до +11 градусов, днем - от +24 до +29.

Ожидается ветер юго-западного направления со скоростью 2-7 метра в секунду.

Атмосферное давление – высокое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.