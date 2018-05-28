Вопросы эффективности взаимодействия правоохранителей в сфере противодействия коррупции обсудят в Пскове 29 мая

12:24, 28 мая 2018, ПАИ

29 мая в 15:00 в прокуратуре Псковской области (улица Плехановский посад, 6) состоится координационное совещание руководителей правоохранительных органов региона по борьбе с преступностью. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе совещания будут рассмотрены вопросы эффективности взаимодействия правоохранительных органов региона в сфере противодействия коррупции.

В мероприятии предполагается участие руководителей и сотрудников аппаратов правоохранительных органов области, сотрудников горрайспецпрокуратур и территориальных подразделений правоохранительных органов региона.