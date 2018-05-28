Для реконструкции железнодорожного переезда ограничат движение по улице 128 Стрелковой дивизии в Пскове

12:30, 28 мая 2018, ПАИ

С 30 по 31 мая в Пскове вводится временное ограничение движения транспортных средств в районе железнодорожного переезда на улице 128 Стрелковой дивизии на время выполнения ремонтных работ по реконструкции переезда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Железнодорожный переезд будет частично закрыт для движения автотранспорта в период с 21:00 30 мая до 5:00 31 мая.

Администрация города Пскова просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным затруднениям дорожного движения, соблюдать требования временных дорожных знаков и заблаговременно планировать маршрут следования.