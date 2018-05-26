Псковичка попросила депутата Госдумы разработать законопроект о реновации жилья по всей России

12:51, 28 мая 2018, ПАИ

28 мая в региональной общественной приемной «Единой России» жительница Пскова обратилась к депутату Госдумы, члену фракции «Единой России» Александру Васильеву с просьбой разработать законопроект о реновации жилья по всей России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

По словам пенсионерки, после проведения отдельных видов работ по капитальному ремонту (замена стояков водоснабжения, труб канализации и так далее) жильцы вынуждены вновь приводить в порядок свои квартиры, но уже за собственный счет. Однако, заметила псковичка, далеко не все имеют финансовую возможность произвести ремонт.

«В моем подъезде в 6-ти из 16 квартир проживают такие же, как я – одинокие люди, за 80 лет. Было бы хорошо, если бы наш Псков пошел по пути Москвы. Вообще, этот вопрос надо ставить в российском масштабе, поскольку он касается всех», - сказала она и попросила подумать о подготовке и принятии закона о реновации. «Я донесу ваше предложение до коллег в комитете по жилищной политике и ЖКХ», - пообещал Александр Васильев. Также он намерен обратиться в Фонд капитального ремонта Псковской области по поводу своевременного информирования жильцов о предстоящих работах и сроках их выполнения, чтобы жильцам не приходилось дважды ремонтировать свои квартиры.

Кроме того, пенсионерка выразила обеспокоенность состоянием здания Детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова на улице Советской: «Вы знаете, чудесное здание, такая красивая лепка, но всё это не ухожено. А желательно, чтобы дети понимали, что они пришли в искусство». Женщина попросила оказать содействие в вопросе о капитальном ремонте объекта. «Будем помогать», - ответил Александр Васильев и заверил, что обсудит возможные пути решения с директором учреждения.