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Михаил Ведерников пожелал продуктивной работы участникам выездного заседания Экспертного совета при Комитете Государственной Думы

«Хочу пожелать всем продуктивной работы и поблагодарить руководителя экспертного совета Владимира Гутенева. Уверен, что решения, которые будут сегодня приняты, помогут найти новые точки роста», - заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в ходе открытия выездного заседания Экспертного совета по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности при комитете Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, которое проходит в Пскове сегодня, 28 мая.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, Михаил Ведерников подчеркнул, что одним из приоритетов работы региональных властей является борьба с онкозаболеваниями. Он напомнил, что на псковском заводе Аппаратуры дальней связи (АДС) совместно с иностранными инвесторами организовано производство современного эндоскопического оборудования, которое используется при лечении рака. 

Врио губернатора также поприветствовал китайских дипломатов, принимающих участие в заседании, и выразил надежду, что их визит положит начало новому сотрудничеству.

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