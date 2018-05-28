Участники летнего Тура по новостройкам увидят четыре жилых комплекса Пскова

13:24, 28 мая 2018, ПАИ

Участникам летнего Тура по новостройкам покажут четыре жилых комплекса Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Комсомольская правда - Псков», ближайший выезд запланирован на 2 июня.

Первая летняя экскурсия охватит четыре жилых комплекса: «Европа» (Венская, 3), «Новое Завеличье» (Балтийская, 1Б), «Образцовый квартал» (Крестки, 7) и «Пятый элемент» (Инженерная, 110). Сопровождать в поездке псковичей будут представители компании-застройщика. С ними можно будет пообщаться на разные темы, связанные с новостройками: о планах развития конкретного квартала, о выгодных предложениях по покупке квартир в жилых комплексах.

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Всех желающих ждут в 11:00 у редакции «Комсомольской правды – Псков» на улице Пароменской, 21/33. Чтобы стать участником Тура по новостройкам, нужно записать по телефону: (8112) 702-042.