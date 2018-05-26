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Оптового закладчика наркотиков, действовавшего во многих регионах, задержали в Пскове

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области пресекли деятельность одного из участников организованного сообщества, который подозревается в сбыте наркотиков в Пскове.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, задержанный являлся оптовым закладчиком и осуществлял свою противоправную деятельность во многих регионах страны.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали фигуранта с поличным. При личном досмотре у него были изъяты наркотики синтетического происхождения, расфасованные и приготовленные для сбыта. А при проведении обысков в местах закладок стражи порядка обнаружили и изъяли наркотики массой 6,5 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере, совершенное группой лиц, по предварительному сговору). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет.

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