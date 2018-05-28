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Общество

Повторно севшие за руль нетрезвыми водители задержаны в Пскове, Печорском и Дновском районах

В Пскове, Печорском и Дновском районах полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

25 мая утром в Пскове у дома по улице Народной  полицейские остановили иномарку «Рено Логан», которой управлял нетрезвый 28-летний горожанин. В тот же день по деревне Залесье Печорского района на автомобиле  ГАЗ-2417 ехал  28-летний гражданин, тоже находившийся в нетрезвом виде.

Еще одного нетрезвого водителя задержали в Дновском районе. 26 мая на дороге Дедовичи-Дно-Костыжицы стражи порядка остановили легковушку ВАЗ-2107. «Семеркой» управлял 20-летний молодой человек, который находился  в состоянии алкогольного  опьянения.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

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