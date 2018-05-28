Повторно севшие за руль нетрезвыми водители задержаны в Пскове, Печорском и Дновском районах

13:19, 28 мая 2018, ПАИ

В Пскове, Печорском и Дновском районах полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

25 мая утром в Пскове у дома по улице Народной полицейские остановили иномарку «Рено Логан», которой управлял нетрезвый 28-летний горожанин. В тот же день по деревне Залесье Печорского района на автомобиле ГАЗ-2417 ехал 28-летний гражданин, тоже находившийся в нетрезвом виде.

Еще одного нетрезвого водителя задержали в Дновском районе. 26 мая на дороге Дедовичи-Дно-Костыжицы стражи порядка остановили легковушку ВАЗ-2107. «Семеркой» управлял 20-летний молодой человек, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.