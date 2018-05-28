Более 700 должников по алиментам посетили псковские приставы в ходе рейда

15:59, 28 мая 2018, ПАИ

Судебные приставы Псковской области присоединились к первому в этом году общероссийскому рейду по должникам-алиментщикам, в том числе в рамках акции «Судебные приставы-детям». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по региону, за 4 часа приставы посетили более 700 квартир должников.

В отношении тех, кого застали дома, приставы произвели 55 арестов имущества на 245 тысяч рублей. Под арест попали личный автотранспорт, а также телевизоры, компьютеры, бытовая и кухонная техника, мобильные телефоны. У 19 алиментщиков установлены источники получения дохода. 94 должника получили предупреждения-требования, по которым им теперь необходимо явиться в отделы судебных приставов. В ходе рейда на нерадивых родителей составлены 3 протокола об административных правонарушениях по статье 5.35.1. КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и по статье 17.14 КоАП РФ (нарушение законодательства об исполнительном производстве).

Судебные приставы также расклеили на подъезды домов должников листовки с призывом заплатить алименты .