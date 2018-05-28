0
15:39
В Пскове провели конкурс на самый вкусный пирог
15:00
Копию судна ганзейских купцов планируют построить ученики тямшанской гимназии в рамках проекта #Команда2018
13:24
Участники летнего Тура по новостройкам увидят четыре жилых комплекса Пскова
12:56
Со 100-летием со дня образования службы поздравил псковских пограничников врио губернатора (ВИДЕО)
12:42
Торжественный митинг ко Дню пограничника в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:30
Для реконструкции железнодорожного переезда ограничат движение по улице 128 Стрелковой дивизии в Пскове
12:15
Михаил Ведерников пожелал продуктивной работы участникам выездного заседания Экспертного совета при Комитете Государственной Думы
Еще новости
Общество

Более 700 должников по алиментам посетили псковские приставы в ходе рейда

Судебные приставы Псковской области присоединились к первому в этом году общероссийскому рейду по должникам-алиментщикам, в том числе в рамках акции «Судебные приставы-детям». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по региону, за 4 часа приставы посетили более 700 квартир должников.

В отношении тех, кого застали дома, приставы произвели 55 арестов имущества на 245 тысяч рублей. Под арест попали личный автотранспорт, а также телевизоры, компьютеры, бытовая и кухонная техника, мобильные телефоны. У 19 алиментщиков установлены источники получения дохода. 94 должника получили предупреждения-требования, по которым им теперь необходимо явиться в отделы судебных приставов. В ходе рейда на нерадивых родителей составлены 3 протокола об административных правонарушениях по статье 5.35.1. КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и по статье 17.14 КоАП РФ (нарушение законодательства об исполнительном производстве).

Судебные приставы также расклеили на подъезды домов должников листовки с призывом заплатить алименты .

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове провели конкурс на самый вкусный пирог
28 мая 2018
В Пскове провели конкурс на самый вкусный пирог
Копию судна ганзейских купцов планируют построить ученики тямшанской гимназии в рамках проекта #Команда2018
28 мая 2018
Копию судна ганзейских купцов планируют построить ученики тямшанской гимназии в рамках проекта #Команда2018
Участники летнего Тура по новостройкам увидят четыре жилых комплекса Пскова
28 мая 2018
Участники летнего Тура по новостройкам увидят четыре жилых комплекса Пскова 1
Со 100-летием со дня образования службы поздравил псковских пограничников врио губернатора (ВИДЕО)
28 мая 2018
Со 100-летием со дня образования службы поздравил псковских пограничников врио губернатора (ВИДЕО)
Торжественный митинг ко Дню пограничника в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 мая 2018
Торжественный митинг ко Дню пограничника в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Для реконструкции железнодорожного переезда ограничат движение по улице 128 Стрелковой дивизии в Пскове
28 мая 2018
Для реконструкции железнодорожного переезда ограничат движение по улице 128 Стрелковой дивизии в Пскове
Михаил Ведерников пожелал продуктивной работы участникам выездного заседания Экспертного совета при Комитете Государственной Думы
28 мая 2018
Михаил Ведерников пожелал продуктивной работы участникам выездного заседания Экспертного совета при Комитете Государственной Думы 1
Заседание Экспертного совета Госдумы по развитию биотехнологий и медицинской промышленности проходит в Пскове
28 мая 2018
Заседание Экспертного совета Госдумы по развитию биотехнологий и медицинской промышленности проходит в Пскове

Идет загрузка...