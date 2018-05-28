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Михаил Ведерников: Нам бы хотелось, чтобы предприятия региона занимались производством высокотехнологичного медоборудования

«Нам бы хотелось, чтобы доля отечественных предприятий в производстве высокотехнологического медицинского оборудования увеличилась», - заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он  выразил надежду на то, что и псковские предприятия будут заниматься изготовлением такой техники. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации  с выездного заседания Экспертного совета по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности при комитете Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, в рамках которого в режиме онлайн был организован просмотр хирургических операций с использованием эндоскопического оборудования.

 Председатель Экспертного совета, первый заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, вице-президент Союза машиностроителей Владимир Гутенев остался доволен тем, что удалось организовать такое мероприятия. «Жители области получили и получают суперквалифицированную помощь специалистов», - подчеркнул он.

Кроме того, Владимир Гутенев отметил, что необходимо выполнить задачи, поставленные  президентом РФ Владимиром Путиным по внедрению высоких технологий в медицину и диверсификации ОПК. «В Псковской области на заводе АДС смогли организовать производство высокотехнологического оборудования - это то, к чему надо стремиться», - сказал он.

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