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До 10 лет тюрьмы грозит псковичу за незаконный оборот наркотиков

В Пскове сотрудники транспортной полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, выявили и задержали 42-летнего местного жителя. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, во время проведения личного досмотра в дежурной части гражданин предпринял попытку незаметно избавиться от свертка с веществом синтетического происхождения. Однако в ходе проведения экспертно-криминалистического исследования на фольгированном пакете обнаружены отпечатки пальцев злоумышленника. Согласно заключению экспертов, изъятые вещества являются наркотиком — метилэфедроном в крупном размере.

В ходе проведения обыска по месту жительства безработного рецидивиста обнаружены и изъяты комплектующие материалы для расфасовки: весы, полиэтиленовые пакеты и изолента.

Стражи правопорядка также установили, что злоумышленник ранее судим за убийство, грабеж, насилие, кражи и незаконный оборот наркотиков. Гражданин задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время следственный отдел Псковского линейного отдела МВД России на транспорте возбудил уголовное дело по части 2 статьи 228. УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств).

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