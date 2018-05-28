10 лет тюрьмы может получить великолучанка за нападение с ножом на женщину
В Великих Луках местной жительнице грозит до 10 лет тюрьмы за нападение с ножом на женщину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Великих Лук.
28 сентября 2017 года нетрезвая великолучанка напала на женщину на улице Первомайской у дома №2 и хотела украсть у нее собаку породы метис стаффа. Нападавшая угрожала ударить женщину в живот и требовала отдать животное. На крики о помощи выбежали соседи и великолучанка убежала.
Первый заместитель прокурора города утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении великолучанки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ, а именно в совершении разбоя, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.