10 лет тюрьмы может получить великолучанка за нападение с ножом на женщину

12:45, 28 мая 2018, ПАИ

В Великих Луках местной жительнице грозит до 10 лет тюрьмы за нападение с ножом на женщину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Великих Лук.

28 сентября 2017 года нетрезвая великолучанка напала на женщину на улице Первомайской у дома №2 и хотела украсть у нее собаку породы метис стаффа. Нападавшая угрожала ударить женщину в живот и требовала отдать животное. На крики о помощи выбежали соседи и великолучанка убежала.

Первый заместитель прокурора города утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении великолучанки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ, а именно в совершении разбоя, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.