Великолукскому МУП «Райэнергоремонт» отключат газ за долги

12:52, 28 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 28 мая, компания «Газпром межрегионгаз Псков» намерена произвести полное ограничение подачи газа на котельные МУП «Райэнергоремонт». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, это связано с тем, что на сегодня задолженность данного предприятия перед поставщиком газа составляет более 19 млн рублей.

«Теплоснабжающая организация Великолукского района на постоянной основе нарушает обязательства по оплате поставляемого газа. Не было исполнено ни одно гарантийное обязательство по оплате, выданное руководством предприятия, в том числе, и при участии городской и областной администраций. Планомерно не исполняются обязательства по погашению просроченной дебиторской задолженности в соответствии с графиком, подписанным губернатором Псковской области», - отметили в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Представители компании подчеркнули, что в связи с прекращением подачи газа предприятие обязано принять меры по безаварийному прекращению технологического процесса, обеспечению безопасности людей и сохранности оборудования.