Оскорбивший полицейского в новогоднюю ночь великолучанин получил штраф

14:44, 28 мая 2018, ПАИ

В Великих Луках оштрафовали водителя, который оскорбил полицейского в новогоднюю ночь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Великих Лук.

31 декабря 2017 года стражи порядка остановили «Рено Логан». Выяснилось, что за рулем сидел нетрезвый местный житель. Во время прохождения алкогольного освидетельствования мужчина оскорбил полицейских.

Прокурор города поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении великолучанина, совершившего преступление, предусмотренное статьей 319 УК РФ, а именно в совершении публичного оскорбления представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Приговором мирового судьи судебного участка № 36 города Великие Луки мужчина признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде штрафа. Ранее мужчина также осужден за совершение преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).