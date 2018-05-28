На исправительные работы отправился великолучанин за кражу документов

13:58, 28 мая 2018, ПАИ

В Великих Луках мужчина отправился на исправительные работы за кражу документов из машины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Великих Лук.

7 ноября 2017 года великолучанин выбил в машине стекло и вытащил из ящика для перчаток свидетельство о регистрации автомобиля, страховой и отнес домой.

Приговором мирового судьи судебного участка № 39 города Великие Луки мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 325 УК РФ, и ему назначено наказание в виде исправительных работ.