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Общество

«Серебро» и «бронзу» завоевали бежаницкие атлеты на турнире в Калужской области

Бежаницкие спортсмены заняли призовые места на турнире по тяжелой атлетике на призы заслуженного тренера РСФСР, почетного президента Федерации ветеранов тяжелой атлетики России, мастера спорта СССР Льва Никифорова, который прошел с 24 по 27 мая в совхозе «Боровский» Калужской области.

В частности, третье место взял Дмитрий Коноплянников (вес 56 килограмм), второе – Александр Евстафьев (62 килограмма). Еще одну бронзу завоевал Владимир Воронцов, выступая в весовой категории 69 килограммов.

Впереди у спортсменов турнир «Олимпийский День», который состоится 30 июня в Пскове.

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