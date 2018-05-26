Более 3 тысяч жителей Псковской области собрал во дворах День соседей

13:34, 28 мая 2018, ПАИ

Более 3 тысяч жителей Псковской области приняли участие в Международном дне соседей. Акцию провели активисты проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Мероприятия состоялись в 10 районах области, Пскове и Великих Луках. Здесь прошли праздничные концерты и различные игры для детей. Соседи беседовали за «сладким столом» и обсуждали перспективы развития своих дворов. Некоторые занимались благоустройством придомовых территорий.

«Подобные площадки продолжат работать в регионе до 9 июня. Мы предложили людям не ориентироваться на один день, а собираться постоянно. Чем больше мы общаемся с соседями, тем лучше, - сказал региональный координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя» Алексей Кириллов. – День соседей – это замечательный праздник добрососедства и дружбы. Люди встречаются, говорят об общих планах и трудятся на благо своих дворов. Они вовлечены в дела своих территорий и проявляют гражданскую активность».

Он также добавил, что также в рамках Международного дня соседей были подведены итоги второго этапа конкурса «Горжусь своим домом, своим двором», на котором районы определили своих лидеров. Теперь предстоит заключительный этап, и по результатам всех трех будут названы региональные победители в нескольких номинациях: «Лучшая дворовая территория», «Лучшее общественное пространство» и «Лучший приусадебный участок».

Напомним, что партийный проект «Единой России» «Школа грамотного потребителя» направлен на повышение качества жизни, создание доступных, комфортных и безопасных условий проживания и повышение грамотности граждан в сфере ЖКХ. Как реализовать свои жилищные права, выстроить взаимоотношения с управляющей организацией или выбрать новую, создать совет дома, снизить расходы на общедомовые нужды, разобраться в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги, благоустроить дворовую территорию, урегулировать соседские конфликты, – партпроект призван дать ответы на эти и многие другие вопросы.