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Общество

Победителем XIII Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива» стала курсантка Псковского филиала академии ФСИН

Курсантка Псковского филиала академии ФСИН России Анастасия Чихичина и ее научный руководитель – преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Ольга Лещенко, вернулись с победой из Москвы, где состоялся финальный тур XIII Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Конкурс, учредителями и организаторами которого являются Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации и Общероссийская общественная организация «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция», проходил на базе дома отдыха управления делами президента Российской Федерации «Непецино».

На конкурс было представлено 784 работы из 73 регионов России. Лучшими были признаны 52 работы, одна из них – «Государственная политика в сфере развития правосознания и правовой культуры граждан» – курсантки Псковского филиала академии ФСИН России Анастасии Чихичиной.

Псковская курсантка и ее научный руководитель Ольга Лещенко награждены дипломами за победу и знаками отличия «Депутатский резерв». Также дипломом за успехи, достигнутые представителями организации, награждено руководство Псковского филиала академии ФСИН России.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса проходила в Госдуме РФ.

Кроме того, в рамках XIII Всероссийского молодежного форума Ольга Лещенко приняла активное участие во Всероссийском педагогическом форуме – научно-методическом семинаре «Стратегия взаимодействия государства и общества».

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