Общественники не нашли нарушений в дедовичском изоляторе временного содержания

13:39, 28 мая 2018, ПАИ

Представители Общественной наблюдательной комиссии области проверили состояние изоляторов временного содержания МО МВД России «Дедовичский» и ОМВД России по Порховскому району, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Общественники не обнаружили недостатков и нарушений прав содержащихся лиц, жалоб и обращений к ним также не поступало

Проверку проводили члены Общественной наблюдательной комиссии по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания в Псковской области И. Романов и Н. Червяков в сопровождении сотрудника отдела Управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской области майора полиции А. Холмова.