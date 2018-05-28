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Общество

На Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» завершён первый этап конкурса молодых специалистов

На Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» завершён первый этап конкурса молодых специалистов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Основными темами этого года стали: улучшение производственных показателей, экономия средств станции и забота о здоровье сотрудников. В конкурсе приняли участие 11 работников. Трое из них – представители цехов и 8 – сотрудники отделов станции. Задача молодого специалиста - найти новый, порой не стандартный подход к решению существующих проблем. Участники справились с этой задачей на «отлично», отметили в пресс-службе.

Надежда Куделькина, инженер отдела ресурсов выступила с актуальной темой о целесообразности замещения импортной продукции отечественными аналогами; Юлия Павлюк, инженер транспортной группы, предложила реализовать неиспользуемые транспортные средства филиала, Анна Балкунова, инженер отдела охраны окружающей среды, заботясь о природе, предложила использовать отходы очистных сооружений ливневых стоков для восстановления плодородного слоя почвы газонов на территории ГРЭС.

Виталий Лесницкий, электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты, предложил автоматизировать наружное освещение масляного хозяйства; Дмитрий Воронов, инженер по метрологии цеха ТАИ, разработал план создания коммерческого узла учета газа на ГРП, его однофамилец Артем Воронов, инженер СОТС, предложил использовать при ремонте обмуровки котла современные обмуровочные материалы.

Дарья Новик

По итогам выступления сформировалась тройка лидеров. Третье место у Дениса Иванова, машиниста-обходчика по котельному оборудованию. В целях экономии электроэнергии он предложил заменить насос подпитки деаэратора теплосети НПДТ-2 на менее мощный. «Серебро» завоевали Дарья Новик,
инженер группы ценообразования финансово-экономического управления и Юлия Клыгина, начальник отдела финансовых операций. Девушки предложили включить в штат Псковской ГРЭС медицинских сотрудников.

Денис Иванов

«Меня давно волнует этот вопрос, – отметила Дарья. – Вряд ли кто станет спорить с утверждением, что одна из основных ценностей
предприятия – его трудовой коллектив. И заботиться необходимо не только об укомплектованности штата, но и о здоровье работников!»

Геннадий Куделькин, инженер производственно-технического отдела, совместно с Юрием Юриным, инженером отдела информационных технологий, представили на суд жюри настоящую научную разработку и  заслужили первое место конкурса.

Для успешного получения станцией паспорта готовности к осенне-зимнему отопительному периоду, согласно новым требованиям Минэнерго, они подготовили расчёт индекса технического состояния оборудования и индекса готовности к ОЗП. Подобный расчёт позволяет выявить слабые места оборудования станции, которые могут негативно отразиться на получении паспорта готовности к осенне-зимнему периоду.

Уже в середине июня Геннадий Куделькин и Юрий Юрин представят Псковскую ГРЭС на втором этапе конкурса молодых специалистов в городе Кириши, на базе Киришской ГРЭС, которая так же входит в состав «ОГК-2». 

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