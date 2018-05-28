Решить вопросы пожарной безопасности за деньги предлагают мошенники под видом сотрудников МЧС в Псковской области

15:24, 28 мая 2018, ПАИ

Главное управление МЧС России по Псковской области предостерегает население и руководителей организаций, объектов с массовым пребыванием людей от действий мошенников, которые под видом сотрудников МЧС России предлагают разнообразные услуги по пожарной безопасности объекта.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, зачастую это может быть телефонный звонок руководителю объекта от человека, представляющегося сотрудником МЧС и предупреждающего о внезапной проверке и предлагающего «решить все вопросы» за деньги или ценные подарки. Подобные факты мошенничества уже были зарегистрированы в ряде субъектов России, в том числе и Псковской области.

В связи с этим обращаем внимание граждан и собственников объектов с массовым пребыванием людей, что в соответствии с пунктом 9 приказа 30.11.2016 № 644 «Об утверждении административного регламента министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» (далее – административный регламент) должностные лица органов ГПН при исполнении государственной функции обязаны проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа ГПН, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и копии документа о согласовании проведения проверки.

Вместе с тем, согласно пункту 21 административного регламента, для органов ГПН устанавливается следующий график (режим) работы (по местному времени): Понедельник-четверг: с 9:00 до 18:00 и пятница с 9:00 до 16:45.

Отмечается, что проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с ежегодным планом. О проведении плановой проверки уполномоченные должностные лица органа власти, объекта защиты или гражданин, в отношении которого проводится проверка, уведомляются органом ГПН не позднее чем за три рабочих дня до ее начала посредством направления копии распоряжения о проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган ГПН, или иным доступным способом.

В соответствии со статьей 67 административного регламента, основанием для начала проведения внеплановой проверки, является:

1) истечение срока исполнения органом власти, организацией, гражданином ранее выданного органом ГПН предписания об устранении нарушения и (или) по устранению несоответствия;

2) наличие решения органа власти об установлении особого противопожарного режима на соответствующей территории;

3) поступление в орган ГПН:

-сведений от организаций, граждан, уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться объектом защиты, о вводе объекта защиты в эксплуатацию после строительства, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта или об изменении его класса функциональной пожарной опасности;

-обращений и заявлений граждан, организаций, информации от органов власти (должностных лиц органов ГПН, в том числе результатов анализа проведенных мероприятий по контролю без взаимодействия с органами власти, организациями и гражданами), из средств массовой информации о фактах нарушений требований пожарной безопасности при использовании (эксплуатации) объектов защиты и (или) территории (земельных участков), о проведении работ и об осуществлении деятельности, влияющих на пожарную безопасность объекта защиты и (или) территории (земельного участка), о несоответствии объектов защиты и (или) территории (земельных участков), пожарно-технической продукции требованиям пожарной безопасности, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, угрозу возникновения пожара либо влекут причинение такого вреда, возникновение пожара;

4) наличие распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа ГПН о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) наличие акта о невозможности проведения внеплановой проверки с указанием причин невозможности ее проведения.

О проведении внеплановой проверки уполномоченное должностное лицо органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, уведомляется органом ГПН не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты органа власти, юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен органом власти, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином в орган ГПН.

Предварительное уведомление организации, гражданина о проведении внеплановой проверки по основанию, указанному в абзаце третьем подпункта 3 и подпункте 5 пункта 67 административного регламента, не требуется.

Главное управление МЧС России по Псковской области призывает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников. «Если у вас вызывают сомнения лица, представляющиеся сотрудниками министерства, а также правомерность их действий, вы можете позвонить на «телефон доверия» Главного управления 79-99-99 для принятия мер по пресечению незаконной деятельности», - отметили в региональном МЧС.