Псковский гребец финишировал пятым на молодежном первенстве Европы

15:54, 28 мая 2018, ПАИ

Гребец из Псковской области Александр Матвеев финишировал пятым на молодежном первенстве Европы во французском Гравлине, выступая 27 мая в финале «В» в одиночке. Это 11-й итоговый результат, сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Всего в соревнованиях принимали участие 440 атлетов из 34 стран. Российская команда по академической гребле завоевала две бронзовых медали и одну золотую.

Впереди у Александра Матвеева поступление в высшее учебное заведение, а также Первенство Псковской области по гребному спорту среди юношей и девушек до 19 лет в июне и Всероссийские соревнования в Ростове на Дону в июле. Победители ростовского старта получат право представлять Россию в Чехии (Рачице) на Первенстве мира по гребному спорту в августе.

Тренирует псковского спортсмена Сергей Матвеев. Еще один его подопечный - гребец Павел Сорин – 28 мая в составе сборной страны начинает выступление в Белграде, на первом в сезоне этапе Кубка мира.