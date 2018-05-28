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Общество

Псковичи могут принять участие в фотоконкурсе и получить 100 тысяч рублей

Псковичи могут принять участие в фотоконкурсе «Деревья - памятники живой природы» и получить 100 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В Псковской области только два дерева обладают статусом «Дерево — памятник живой природы». Они находятся в Невельском районе и Пушкинских Горах. Подробности о правилах и сроках проведения конкурса можно прочесть здесь.

Дерево в Невельском районе

Цель фотоконкурса — запечатлеть первозданную красоту деревьев–памятников живой природы, обеспечить им необходимую заботу и сохранность для будущих поколений, повысить интерес к уникальным старовозрастным деревьям, являющимся частью природного наследия России и представляющим природную, историческую и культурную ценность для страны, привлечь внимание органов государственной власти, специалистов и широкой общественности к таким деревьям.

Для оценки присланных на конкурс фоторабот создан программный комитет и квалифицированное жюри, в состав которых вошли представители органов исполнительной и законодательной власти, выдающиеся ученые — лесоводы и экологи, известные фотографы и художники, представители общественности и средств массовой информации.

Дерево в Пушкинских Горах

Результатом фотоконкурса станет проведение фотовыставки в Москве и издание лучших фоторабот в красочном подарочном фотоальбоме «Деревья — памятники живой природы России» с указанием имени и фамилии автора и города проживания. Каждый фотограф, чья работа войдет в издаваемый подарочный фотоальбом, получит один экземпляр альбома в подарок во время проведения выставки. Авторы трех, по мнению жюри, самых ярких работ, будут награждены денежными призами: 1-я премия – 100 000 рублей; 2-я премия – 50 000 рублей; 3-я премия – 20 000 рублей.

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