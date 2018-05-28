Вопросы внедрения инициативного бюджетирования обсуждают в администрации Псковской области

14:55, 28 мая 2018, ПАИ

28 мая в администрации Псковской области проходит информационный семинар по вопросам внедрения инициативного бюджетирования в регионе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региона.

В нем принимают участие представители финансовых органов исполнительной власти и муниципальных образований региона, эксперты Центра инициативного бюджетирования Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации и Всемирного банка.

Заместитель губернатора Псковской области, начальник Государственного финансового управления региона Татьяна Баринова отметила, что хотя понятие «инициативное бюджетирование» является новым, его суть частично используется в регионе в рамках Народной программы.

«По ней в зависимости от года 60-70 млн рублей выделяется на муниципальные образования региона, и само население совместно с органами местного самоуправления прорабатывают те позиции, которые необходимо профинансировать. Это водопроводы, детские площадки, благоустройство и так далее», — сказала заместитель губернатора.

Татьяна Баринова призвала руководителей муниципальных образований Псковской области активнее использовать опыт инициативного бюджетирования для финансирования своих муниципалитетов. Вице-губернатор добавила, что актуальным для региона является разработка модельного бюджета, в рамках которого планируется поэтапное снижение государственного долга региона.

В ходе семинара участники обсуждают актуальные вопросы развития инициативного бюджетирования в Российской Федерации и особенности его реализации в различных субъектах. Кроме того, в повестке дня — рассмотрение основных принципов, механизмов и результатов проектов инициативного бюджетирования на примере программ поддержки местных инициатив и общественного развития территорий, а также задачи органов государственной и муниципальной власти при внедрении таких проектов.