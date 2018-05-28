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Общество

Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в трех районах Псковской области 29-30 мая

29 мая в трёх районах Псковской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. А 30 мая высокая пожарная опасность в других трёх районах региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного Управления МЧС России со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Так, с 29 мая в Стругокрасненском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность – 5 класс по региональной шкале. По Гдовскому и Псковскому району сохраняется чрезвычайная пожарная опасность – 5 класс по региональной шкале.

Кроме того, 30 мая в Дновском, Опочецком и Великолукском районах ожидается высокая пожарная опасность – 4 класс по региональной шкале.

Ведомство обратилось с просьбой ко всем жителям и гостям Псковской области быть особо внимательными в пожароопасный период, при посещении лесов - не разжигать костры, не оставлять мусор.

Жителям региона также напомнили, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечёт наложение административного штрафа или уголовную ответственность.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».

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