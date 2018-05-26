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Серная кислота вылилась из цистерны на станции «Псков-Товарный» из-за жары

Серная кислота вылилась из цистерны на железнодорожной станции «Псков-Товарный» из-за повышенной температуры воздуха. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 13:50 от начальника караула пожарного поезда поступило сообщение о том, что на станции в цистерне емкостью 60 тонн, следовавшей по маршруту Новополоцк – Новгород, обнаружена утенка серной кислоты из-под захлопного клапана.

К месту были направлены необходимые силы и средства от МЧС, «Экоспас» и поисково-спасательный отряд Пскова. Для охлаждения цистерны были проложены магистральные линии, на охлаждение поданы два ствола Б, работают два звена в защитных костюмах.

Поезд находится на втором пути, задержки в движении поездов не предвидится.

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