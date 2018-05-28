32 тысячи псковичей приняли участие в праздновании Дня Святой Троицы

15:15, 28 мая 2018, ПАИ

В Псковской области сотрудники и военнослужащие Росгвардии обеспечили общественный порядок во время праздничных мероприятий в День Святой Троицы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

27 мая в 67 населенных пунктах Псковской области прошло 90 религиозных мероприятий, в которых приняли участие более 32 тысяч человек.

Совместно с подразделениями УМВД России по Псковской области, охрану общественного порядка и общественную безопасность обеспечивали сотрудники отдела Росгвардии по Псковской области. Во время проведения массовых мероприятий, чрезвычайных происшествий и нарушений общественного порядка удалось не допустить.