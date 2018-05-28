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Общество

В Пскове провели конкурс на самый вкусный пирог

В Пскове на протяжении трех дней проходили праздники, которые организаторы приурочили к празднованию Международного дня соседей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Первыми, 24 мая, его отметили жители домов № 7, 7Б, 11 и 15 по улице Ижорского батальона. Они стали участниками развлекательной и спортивной программ, а также различных конкурсов.

Депутат Псковской городской Думы по округу № 12 Григорий Стороненков, он же организатор мероприятия подчеркнул, что праздник призван познакомить соседей друг с другом: «Это - залог мира и понимания во всем доме. С соседями нужно дружить, их нужно уважать, тогда жизнь и в доме и дворе будет процветать».

В ходе мероприятия состоялись «Веселые старты» для команд от каждого из домов. Участники праздника нарисовали дом и двор мечты, посоревновались в скорости, ловкости и многом другом. Кроме того, для хозяек был проведен конкурс на самый вкусный пирог. В качестве народного жюри выступили жители микрорайона.

В завершении праздника участники посадили кустарники у своих подъездов, а председатели Советов домов получили в подарок книгу жителя микрорайона, краеведа Олега Ивченко «Овсище в Алмазах».

25 мая празднование Дня соседей прошло сразу на восьми площадках города. В микрорайоне «Звездный» акцию организовал депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов.

Участники собрались в сквере между улицей Труда и проспектом Энтузиастов. В рамках праздника прошли игры с аниматорами, мастер-классы, творческие конкурсы, викторины, запускались гигантские мыльные пузыри. Участники посоревновались в играх: футбол, пятнашки, жмурки, преодоление полосы препятствий.

Жители микрорайона с радостью приняли участие в Международном дне соседей, отметив, что это хорошая традиция, которая способствует возрождению добрососедских отношений и дает возможность познакомиться с теми, кто живет рядом.

26 мая на улице Мирная праздник прошел при содействии ООО Микрорайон 13, ассоциации собственников недвижимости Псковской области и при участии клуба любителей фольклора «Гулы». В нем принял участие депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев.

Жители данного микрорайона приходили на праздник семьями, общались с соседями и принимали участие в играх.

На улице Кузбаской дивизии, 26 также горожане отметили День соседей. На площадке взрослых и детей развлекали аниматоры, показали шоу мыльных пузырей. Спонсоры - торговые точки, ассоциация собственников недвижимости, управляющая компания - также постарались сделать праздник незабываемым.

Напомним, главная цель акции - содействие продвижению и развитию добрососедства в России, от дома и двора до муниципалитета. Речь идет как о взаимоотношении соседей, а также организаций, расположенных на «соседской» территории, влияющих на формирование добрососедского климата и развития территории.

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