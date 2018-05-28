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Общество

Кражи аудиоколонок, кредитки и мобильного телефона раскрыли псковские полицейские

В Псковской области полиция раскрыла кражи аудиоколонок, кредитки и мобильного телефона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, в конце апреля текущего года в Великих Луках в районе улицы Воказальной к 20-летнему горожанину подошел знакомый мужчина и попросил у него мобильный телефон, заявив, что ему нужно срочно позвонить. Молодой человек передал телефон. Однако, получив его, гражданин попросту скрылся. Потерпевший обратился за содействием в полицию. Вскоре полиция задержала подозреваемого, которым оказался безработный, неоднократно судимый 29-летний великолучанин.

26 мая около 13:00 в Великих Луках из магазина по проспекту Гагарина  неизвестные украли две аудиоколонки. В этой краже стражи порядка подозревают 15-летнего учащегося. Часть похищенного была изъята.

В тот же день в терминале на проспекте Ленина гражданка забыла свою банковскую карту. Позднее неизвестные сняли с карты две тысячи рублей. Стражи порядка задержали 34-летнего, ранее судимого жителя Великолукского района. Возбуждено уголовное дело.

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