Волонтеры Победы и Министерство культуры РФ проводят Всероссийский конкурс «Зелёный маршрут»

16:41, 28 мая 2018, ПАИ

Волонтеры Победы и Министерство культуры РФ проводят Всероссийский конкурс «Зелёный маршрут». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках конкурса участники пройдут и оценят состояние экологических троп, проведут всероссийские субботники по уборке бытового и природного мусора, разработают маршруты экскурсий, сформируют предложения по популяризации экологических троп.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо сформировать команду от 7 до 15 человек, в состав которой должны войти добровольцы, краеведы или историки, инструкторы по туризму и фотографы.

Подробности о правилах участия в конкурсе можно узнать здеcь>>>