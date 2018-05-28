35 правонарушений выявило Росрыболовство в Псковской области за прошедшую неделю
За прошедшую неделю в Псковской области госинспекторы рыбохраны выявили 35 административных правонарушений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.
Также сотрудники наложили штрафы на сумму 81 тыс. 500 рублей, а взыскали 74 тыс. 400 рублей. Специалисты также изъяли 269 килограммов водных биоресурсов, 70 незаконных орудий лова и два транспортных средства.