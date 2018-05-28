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Алексей Севастьянов: Поставленную на сезон задачу команда «Псков-747» выполнила

Поставленную задачу на сезон 2017/2018 команда «Псков-747» выполнила, заявил президент псковского футбольного клуба Алексей Севастьянов. Как сообщили Псковскому агентству информации в футбольном клубе, подопечные Игоря Васильева с 37-ю очками заняли седьмое место в итоговой турнирной таблице ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Запад».

Алексей Севастьянов отметил, что с учётом разных обстоятельств занять «золотую середину» было непросто. «Перед тренерским штабом и командой стояла задача попасть в семёрку, и эта задача была выполнена. Не могу не отметить, что в период омоложения команды это было сделать непросто. Мы полностью перешли на доморощенных игроков. Период омоложения состоялся довольно мягко. Я считаю, что в нашем клубе идеальное сочетание опыта и молодости», - сказал он.

Кроме того, президент «Псков-747» отметил, что руководство клуба осталось довольно выступлением команды ещё и потому, что смогли обойти в турнирной таблице большинство команд из регионов, в частности, «Смоленск», владимирскую команду «Торпедо» и ФК «Муром», «Луки-Энергию».

«Я хочу сказать, что задача выполнена, и если нам удастся участвовать в первенстве ПФЛ на следующий сезон, то будем ставить задачу быть в пятерке», – подытожил Алексей Севастьянов.

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