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Общество

Около 40 пушкинистов-любителей соберутся на всероссийском форуме в рамках 52-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии

Около 40 пушкинистов-любителей соберутся на всероссийском форуме «Русский язык — основа культурного и нравственного развития», который пройдет в Псковской области с 1 по 3 июня в рамках 52-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на организаторов фестиваля.

«Участники приедут из Москвы, Санкт-Петербурга, Тульской и Ленинградской областей. В этом году в форуме участвуют 15 человек из разных районов нашей области, что значительно больше, чем на предыдущих таких встречах», — рассказала директор Пушкинского образовательного центра Татьяна Зайцева.

В программе форума — обмен опытом работы по пушкинскому направлению, обсуждение особенностей жизни и творчества поэта, встречи с учеными, участие в мероприятиях Пушкинского праздника поэзии, а также обсуждение плана подготовки к предстоящим 220-летию А. С. Пушкина и Международным Ганзейским дням Нового времени, которые пройдут в Псковской области в следующем году.

Форум организует Пушкинский образовательный центр совместно с Пушкинским заповедником при поддержке администрации Псковской области.

Напомним, что 52-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии посвящен 219-летию со дня рождения А. С. Пушкина и 260- летию со дня рождения няни поэта А. Р. Яковлевой и приурочен к празднованию Пушкинского Дня России и Дня русского языка. По приглашению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова художественным руководителем праздника является заслуженный деятель искусств РФ, руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда. Праздник поэзии проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации при кураторстве советника президента РФ по вопросам культуры и искусства Владимира Толстого.

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