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Спорт

Олимпиада боевых искусств прошла в Пскове

В минувшие выходные, в спортивном зале «Олимп» в Пскове прошла олимпиада боевых искусств, посвященная 100-летию погранвойск. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов в возрасте от 7 до 12 лет из Пскова и Псковской области в трех видах единоборств: самбо, карате, кикбоксинг.

Поприветствовать участников соревнования пришел заместитель главы города Сергей Гаврилов: «Подобные турниры и спорт в целом укрепляют в мужчинах силу воли, стремление к победе, стойкость и мужество, развивают молодежное физкультурно-спортивное движение, укрепляют межрегиональные связи и пропагандируют спорт, как средства физического, нравственного и духовного воспитания. Уверен, вы своим отличным примером вдохновляете на здоровый образ жизни и интерес к спорту множество людей. Самое главное - это победа над собой, преодоление себя».

Сергей Гаврилов поблагодарил тренеров за большой вклад в развитие спорта, за профессиональный подход к каждому ученику, а спортсменам пожелал успешных выступлений и достижения новых спортивных и жизненных высот.

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