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Общество

Участники проекта «Мультимодальные города» обсудили вопросы транспортного моделирования

Сегодня, 28 мая, в Пскове участники проекта «Мультимодальные города» программы трансграничного сотрудничества «ИНТЕРРЕГ. Регион Балтийского моря» обсудили вопросы устойчивого транспортного моделирования городов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На совещании присутствовали начальник Управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов, начальник отдела по транспорту и связи администрации Пскова Евгений Зинкевич, и.о. начальника Управления строительства и капитального ремонта Павел Андреев, руководитель Интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций МЦСЭИ «Леонтьевский центр», эксперт по городской мобильности Ольга Якименко, доцент кафедры автомобильного транспорта Иркутского национального исследовательского технического университета Алексей Левашев.

Организатором мероприятия стала начальник отдела по реализации программ приграничного сотрудничества админимтрации Пскова, координатор проекта «Мультимодальные города» Кристина Кобызь.

Напомним, цель проекта «Мультимодальные города» заключается в разработке и внедрении стратегических подходов и комплексных решений для безопасной и эффективной работы городской транспортной системы Пскова, включая развитие велосипедного вида и других немоторизованных видов передвижений.

Отметим, проект «Мультимодальные города» стартовал в ноябре 2017 года и завершится в ноябре 2020 года. Комплекс решений, выработанных в рамках проекта, впервые планируется применить во время празднования 39-х Международных Ганзейских Дней в Пскове в 2019 году. В рамках проекта планируется оценить транспортный спрос в исторических границах города Пскова - Окольный город.

Добавим, что на сайте администрации города Пскова продолжается опрос. Высказать свое мнение можно здесь

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