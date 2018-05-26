Пенсионер из Великих Лук из-за мошенников лишился пяти тысяч рублей

17:07, 28 мая 2018, ПАИ

22 мая пенсионеру из Великих Лук на мобильный телефон пришло SMS о том, что его банковская карта заблокирована. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего мужчина позвонил по указанному в SMS номеру.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, его собеседник представился сотрудником банка. И, якобы, для разблокирования банковской карты попросил уточнить ее реквизиты. Великолучанин сообщил требуемые данные, через некоторое время с его карты пропали пять тысяч рублей.

Потерпевший обратился за содействием в полицию. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.