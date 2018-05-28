ЕГЭ по географии и информатике прошли в Псковской области без нарушений

17:46, 28 мая 2018, ПАИ

Экзамены по географии и информатике, с которых 28 мая начался основной период проведения ЕГЭ в 2018 году, в Псковской области прошли без нарушений. ЕГЭ проходил в 7 пунктах проведения области в Пскове, Великих Луках, Острове, Невеле, Печорах, Дедовичах и Себеже, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Рособрнадзора.

Заявления на участие в ЕГЭ по информатике и ИКТ подали 210 участников выпускников текущего года. На географию заявились 114 человек. Явка на экзамены составила на географию 64% на информатику 68%. Обязательными для выпускников являются экзамены по русскому языку и математике, математика (базовый уровень) состоится 30 мая, на экзамен зарегистрировалось 2649 участников.

Ход экзаменов в регионах контролировали общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных пунктах велось видеонаблюдение.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ составляет 40 баллов, по географии – 37 баллов. Свои результаты участники первых экзаменов узнают не позднее 15 июня.

Напомним, что основной период ЕГЭ проходит в 2018 году с 28 мая по 2 июля.