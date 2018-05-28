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Спорт

Кубок Пскова по плаванию прошел в бассейне «Барса»

22, 24 и 25 мая в бассейне спорткомплекса СДЮСШОР по плаванию «Барс» проводился Кубок Пскова по плаванию.

Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, в соревнованиях приняли участие 143 спортсмена из школы «Барс» и областного центра спортивной подготвки. Победители определялись на каждой дистанции по лучшему техническому результату в двух возрастных группах: 2000-2003 года рождения и 2004 года рождения и моложе.

Высокие результаты в соревнованиях показал серебряный призёр Всероссийских соревнований для младших юношей и девушек «Весёлый дельфин» (апрель 2018 года, Санкт-Петербург) кандидат в мастера спорта Андрей Селягин. Им был побит абсолютный рекорд Псковской области на дистанции 200 метров на спине, установлены новые рекорды Псковской области на дистанциях 50 и 100 метров на спине для возраста 13, 14, 15, 16 лет. На двух дистанциях – 100 и 200 метров на спине - Андрей Селягин показал результаты, превышающие норматив мастера спорта России по плаванию с «запасом» по времени.

В ходе соревнований нормативы, установленные для присвоения спортивных разрядов, впервые выполнили одиннадцать обучающихся в СДЮСШОР по плаванию «Барс». Новые рекорды Псковской области для возраста 14 лет были установлены кандидатами в мастера спорта Станиславом Домиенко (на дистанции 200 метров брассом) и Линой Салиховой (на дистанции 100 метров брассом).

В старшей возрастной группе победителями на трёх дистанциях стали кандидаты в мастера спорта Станислав Домиенко (на дистанциях 50 метров по количеству очков FINA, 100 и 200 метров брассом), Лина Салихова (на дистанциях 50 метров по количеству очков FINA, 100 и 200 метров брассом), Каролина Мордовцева (на дистанциях 100, 200 и 400 метров вольным стилем), и Юлия Захарова (на дистанциях 100, 200 и 400 метров комплексным плаванием).

На двух дистанциях стали первыми четыре спортсмена: Артур Сухарев (100 и 200 метров баттерфляем), кандидаты в мастера спорта Артем Савельев (100 и 1500 метров вольным стилем), Станислав Степанов (100 и 200 метров комплексным плаванием) и Кристина Каденова (200 метров на спине и 100 метров баттерфляем).

У Леонида Фёдорова, Анны Николаевой, Веры Максимовой, и кандидатов в мастера спорта Александра Григорьева, Михаила Семёнова и Александра Мятыгина - по одной победной дистанции.

В младшей возрастной группе наиболее результативно выступили Леонид Муров, Варвара Степанова, кандидаты в мастера спорта Андрей Селягин и Татьяна Степанова. У каждого их них по четыре победные дистанции. Денис Зызин и Алёна Кохан стали первыми дважды, Иван Чувахин, Семён Растопчин, Максим Иванов, Иван Филиппов, Ян Светляков, Полина Попова, Дарья Свиркина, Дарья Громова и Анна Алексеева – единожды.

«В целом соревнования показали, что школа плавания преодолела последствия трёхгодичного капитального ремонта бассейна и начинает выходить на привычный уровень спортивных результатов, который позволит регулярно пополнять ряды юношеской сборной команды России по плаванию псковскими спортсменами», - отметили в учреждении.

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