Вопросы благоустройства городской среды обсудили псковские власти

17:59, 28 мая 2018, ПАИ

28 мая в Пскове состоялось заседание комиссии по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Пскове» под председательством главы города Ивана Цецерского.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в работе комиссии приняли участие заместители главы города Сергей Гаврилов и Елена Полонская, депутаты Псковской городской Думы, специалисты УГХ, председатель Общественного совета при Госкомитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов.

Членам комиссии сообщили о ходе подготовки документации для благоустройства дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Кроме того, участники заседания продолжили обсуждение проекта соглашения с собственниками (арендаторами) индивидуальных жилых домов о благоустройстве дома, земельного участка и прилегающей территории. Глава Пскова Иван Цецерский предложил разработать информационные буклеты для жителей города по благоустройству городской среды.

Также на заседании комиссии был утверждён перечень документов для получения бюджетных ассигнований в соответствии с адресным перечнем предложений депутатов Псковской городской Думы по избирательным округам на 2018 год.