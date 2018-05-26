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Политика

Дмитрий Медведев распределил обязанности между вице-премьерами

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, который официально закрепляет за 10 вице-премьерами нового кабинета министров их обязанности, распределение полномочий совпадает с озвученными ранее Дмитрием Медведевым планами, сообщает РИА Новости.

Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов будет курировать в правительстве всю финансово-экономическую политику, включая нацпроекты по малому бизнесу, по занятости и по международной кооперации. Также он будет курировать в кабинете министров госрегулирование производства и оборота спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Татьяна Голикова будет курировать сферу образования и науки, санитарно-эпидемиологический надзор, а также надзор в области защиты прав потребителей.

Вице-премьер Максим Акимов будет отвечать в правительстве за выполнение программы «Цифровая экономика». Также в его сферу ответственности вошли транспорт, связь, инновации, вопросы, связанные с недвижимостью и интеллектуальной собственностью.

Алексей Гордеев в качестве вице-премьера будет курировать сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, рыболовство и лесное хозяйство.

Вице-премьер Юрий Трутнев займется социально-экономическим развитием Дальнего Востока и развитием российской Арктики.

Юрий Борисов на посту вице-премьера будет курировать вопросы ОПК. Дмитрий Козак — промышленность, техрегулирование, а Ольга Голодец займется вопросами культуры, спорта и туризма. В свою очередь Виталий Мутко займется строительством и ЖКХ.

Константин Чуйченко будет курировать планирование работы кабмина, контроль за исполнением решений и эффективностью работы федеральных органов исполнительной власти.

Напомним, 18 мая президент России Владимир Путин утвердил все предложенные премьер-министром Дмитрием Медведевым кандидатуры о назначении новых вице-премьеров и министров, и подписал соответствующие указы.

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