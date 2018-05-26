Руководители Пскова отчитаются о работе в 2017 году на сессии гордумы 1 июня

18:14, 28 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 28 мая, состоялось совместное заседание комитетов Псковской городской Думы, на котором обсуждались вопросы о рассмотрении отчетов руководителей Пскова за 2017 год. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в заседании приняли участие глава Пскова Иван Цецерский, глава администрации города Александр Братчиков, председатель Контрольно-счетной палаты Пскова Василий Гончар, депутаты гордумы, заместители главы администрации Пскова.

В ходе заседания было принято решение рассмотреть на предстоящей сессии городского парламента, которая пройдет 1 июня, отчеты о деятельности руководителей Пскова и председателя Контрольно-счетной палаты.

Кроме того, участники совещания определили регламент выступлений и количество вопросов, которые могут быть заданы выступающим от каждой депутатской фракции, представленной в Псковской городской Думе.