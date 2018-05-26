0
12:30
Вандал повредил картину «Иван Грозный убивает своего сына» в Третьяковской галерее
14:48
Врио губернатора Псковской области и глава Калмыкии договорились о межрегиональном взаимодействии
18:10
Михаил Ведерников вошёл в двадцатку самых цитируемых губернаторов-блогеров за апрель
11:41
Перекрестное опыление
10:05
Состоялась встреча Михаила Ведерникова с митрополитом Тихоном (Шевкуновым)
16:57
Псковский Дисней-Лэнд предложила создать депутат гордумы
15:42
Александр Котов: Точки роста экономики Псковской области - создание особых экономических зон и промышленных кластеров
Еще новости
Политика

Руководители Пскова отчитаются о работе в 2017 году на сессии гордумы 1 июня

Сегодня, 28 мая, состоялось совместное заседание комитетов Псковской городской Думы, на котором обсуждались вопросы о рассмотрении отчетов руководителей Пскова за 2017 год. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в заседании приняли участие глава Пскова Иван Цецерский, глава администрации города Александр Братчиков, председатель Контрольно-счетной палаты Пскова Василий Гончар, депутаты гордумы, заместители главы администрации Пскова.

В ходе заседания было принято решение рассмотреть на предстоящей сессии городского парламента, которая пройдет 1 июня, отчеты о деятельности руководителей Пскова и председателя Контрольно-счетной палаты.

Кроме того, участники совещания определили регламент выступлений и количество вопросов, которые могут быть заданы выступающим от каждой депутатской фракции, представленной в Псковской городской Думе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Вандал повредил картину «Иван Грозный убивает своего сына» в Третьяковской галерее
26 мая 2018
Вандал повредил картину «Иван Грозный убивает своего сына» в Третьяковской галерее
Врио губернатора Псковской области и глава Калмыкии договорились о межрегиональном взаимодействии
25 мая 2018
Врио губернатора Псковской области и глава Калмыкии договорились о межрегиональном взаимодействии
Михаил Ведерников вошёл в двадцатку самых цитируемых губернаторов-блогеров за апрель
23 мая 2018
Михаил Ведерников вошёл в двадцатку самых цитируемых губернаторов-блогеров за апрель 1
Состоялась встреча Михаила Ведерникова с митрополитом Тихоном (Шевкуновым)
23 мая 2018
Состоялась встреча Михаила Ведерникова с митрополитом Тихоном (Шевкуновым) 4
Псковский Дисней-Лэнд предложила создать депутат гордумы
22 мая 2018
Псковский Дисней-Лэнд предложила создать депутат гордумы 3
Александр Котов: Точки роста экономики Псковской области - создание особых экономических зон и промышленных кластеров
21 мая 2018
Александр Котов: Точки роста экономики Псковской области - создание особых экономических зон и промышленных кластеров
Президент РФ подписал указы о назначении новых министров и вице-премьеров
18 мая 2018
Президент РФ подписал указы о назначении новых министров и вице-премьеров
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров апрельского медиарейтинга глав регионов СЗФО
17 мая 2018
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров апрельского медиарейтинга глав регионов СЗФО 1

Идет загрузка...