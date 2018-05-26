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2 и 2,5 года тюрьмы получили несовершеннолетние псковичи за совершение тринадцати преступлений

Псковский городской суд признал достаточными собранные следственным отделом по Пскову следственного управления СК России по Псковской области доказательства для вынесения приговора в отношении двоих 15-летних подростков. Они признаны виновными в совершении тринадцати преступлений, предусмотренных статьей 158 (кража), статьей 161 (грабеж) и статьей 166 (угон) УК РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Установлено, что с октября 2016 года по февраль 2017 года тогда еще 14-летние подростки, действуя единолично, а также в составе группы лиц по предварительному сговору, в том числе с лицом, который на момент совершения преступления не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, совершили шесть краж имущества граждан из раздевалки спортивного клуба, комплектующих автомашин и оставленных в салоне вещей, строительного материала с объектов, открыто похитили мобильный телефон, выхватив его из рук несовершеннолетнего потерпевшего, а также угнали шесть автомашин со дворов домов в Пскове и пригороде.

Подростки были установлены благодаря бдительным гражданам, а доказательства их причастности собраны в результате совместной работы следователей и полицейских. Следователи допросили почти полсотни свидетелей и потерпевших, а материалы уголовного дела насчитывали 13 томов.

Наиболее активному участнику преступной группы, который нарушил ранее избранную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, по ходатайству следствия суд на время предварительного расследования избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Псковский городской суд назначил несовершеннолетним наказание в виде 2 и 2,5 лет лишения свободы. Подсудимые были освобождены судом от назначенного наказания с направлением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до наступления совершеннолетия.

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