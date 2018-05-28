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Экономика

Петербургские урбанисты разработали «стержень» программы развития Пскова

Псков должен меняться с учетом современных технологических решений и материалов, комплексного подхода урбанистики, заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на совещании с руководителями города, которое проходит сегодня, 28 мая. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации. 

Михаил Ведерников отметил, что Пскове есть ряд вопросов, на которые надо обратить внимание, и они связаны не только с праздничными мероприятиями. «Хотелось бы видеть долгосрочную концепцию развития, чтобы мы не локально решали задачи, а имели возможность среднесрочного планирования», - сказал руководитель региона. Он также подчеркнул, что нужно обсудить вопросы доступности городских объектов для маломобильных граждан, а также то, как будет развиваться город с точки зрения нахождения граждан в общественных местах и парках, что можно привести в порядок, что не соответствует ожиданиям жителей. «Хотелось бы, чтобы все изменения, которые будут происходить, вытекали одно из другого», - добавил врио губернатора.

Он отметил, что специалисты из Научно-образовательного центра урбанистики и прикладных социокультурных исследований при Петербургском государственном университете уже разработали программу развития Пскова. По словам Михаила Ведерникова, это не окончательный вариант, но «стержень, на который можно опираться». Врио губернатора заметил, что ведет работу с директором центра Арсением Майоровым с первых дней своего пребывания в Псковской области.

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