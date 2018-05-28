Арсений Майоров: Власти Псковской области не боятся вступать в диалог с гражданами

18:42, 28 мая 2018, ПАИ

«Мы потребляем городское пространство в котором находимся и это должно доставлять нам удовольствие. Я в Пскове в третий раз, и несколько теряюсь, куда идти, что делать, мне город непонятен, как пользователю. С этим можно работать и это не требует капиталовложений, достаточно вступить в диалог с жителями города. А областная власть этого не боится», - заявил директор Научно-образовательного центра урбанистики и прикладных социокультурных исследований при Петербургском государственном университете Арсений Майоров. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с совещания по проблемам развития областного центра, которое проходит сегодня, 28 мая, в администрации региона.

«Целевая программа по формированию комфортной городской среды должна быть ключевой. Мы будем рекомендовать обратить на эту программу особое внимание, денег там выделяется много. Одна из мер, которые мы предлагаем, - создание консультативного совета», - отметил урбанист.

«Мы подготовили целую «дорожную карту», где попытались отметить, что должен начаться диалог с гражданами», - заявил Арсений Майоров. Он также отметил, что необходимо развивать «технологии краундфандинга, когда люди вкладывают деньги в то, что им интересно и необходимо».