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Общество

Информационный ресурс «Псков на ладони» появится в областном центре

Единый информационный ресурс с рабочим названием «Псков на ладони» появится в областном центре, сообщил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. По его словам, этот ресурс должен давать всю полноту информации по городским маршрутам, в том числе для пожилых людей и для маломобильных граждан. Об этом корреспондент Псковского агентства информации передает с посвященного вопросам развития города совещания, которое проходит сегодня, 28 мая, в администрации региона.

Директор Научно-образовательного центра урбанистики и прикладных социокультурных исследований при Петербургском государственном университете Арсений Майоров высказал мнение, что соответствующий опыт можно почерпнуть в Москве и Санкт-Петербурге, где «эти форматы отработаны очень хорошо». Кроме того, считает он, Псков может перенять часть опыта у Новгорода и Калининграда. Урбанист отметил, что «важную роль в развитии города играет наличие университета, а значит и  студентов, которые формируют городское пространство».

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