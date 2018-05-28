Информационный ресурс «Псков на ладони» появится в областном центре

18:52, 28 мая 2018, ПАИ

Единый информационный ресурс с рабочим названием «Псков на ладони» появится в областном центре, сообщил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. По его словам, этот ресурс должен давать всю полноту информации по городским маршрутам, в том числе для пожилых людей и для маломобильных граждан. Об этом корреспондент Псковского агентства информации передает с посвященного вопросам развития города совещания, которое проходит сегодня, 28 мая, в администрации региона.

Директор Научно-образовательного центра урбанистики и прикладных социокультурных исследований при Петербургском государственном университете Арсений Майоров высказал мнение, что соответствующий опыт можно почерпнуть в Москве и Санкт-Петербурге, где «эти форматы отработаны очень хорошо». Кроме того, считает он, Псков может перенять часть опыта у Новгорода и Калининграда. Урбанист отметил, что «важную роль в развитии города играет наличие университета, а значит и студентов, которые формируют городское пространство».