Ольга Баранова: Псков у нас молчит - не разговаривает с горожанами

18:56, 28 мая 2018, ПАИ

«Город у нас молчит - не разговаривает с горожанами, нет табличек, нет концепции и площадки, где горожане могли бы высказываться», - заявила сегодня, 28 мая, в ходе посвященного вопросам развития областного центра совещания экскурсовод Ольга Баранова.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, она высказала мнение, что «важно проводить обучающие круглые столы-тренинги, «чтобы не было такого что люди в соцсетях знают больше чем городская власть».

Ольга Баранова также посетовала на отсутствие доступной среды в Пскове.

Член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании Владимир Петров, сам являющийся инвалидом-колясочником, высказал мнение, что Псков «преображается в плане доступности, но проблем по-прежнему очень много: нет единой стилистики доступности, - разные поребрики, разные дорожки, разные подъемы. К тому же у нас нет информации о доступности того или иного объекта».