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Михаил Ведерников о благоустройстве Пскова: Наша задача – нащупать образ города

«Людям есть, что нам сказать. А наша задача - с привлечением профессионалов нащупать образ города, чтобы он не потерял свою самобытность, но был бы современным с точки зрения инфраструктуры», - заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с совещания по вопросам развития Пскова, которое проходит сегодня, 28 мая, в администрации города.

«Мы должны поговорить о том, что такое «Псков туристический», какие маршруты пользуются популярностью и какие именно нюансы там не соответствуют нормам: где-то это дороги, где-то фасады», - пояснил врио губернатора. Он призвал «посмотреть, какие места популярны у жителей города, и в диалоге попытаться нащупать направления, которые бы делали отдых в том или ином парке доступнее. Плюс посмотреть транспортную доступность популярных мест».

«С этого нужно начинать и делать это во взаимодействии с активными жителями города, так мы получим необходимый кредит доверия от населения. Нужно принять решение, с чего мы начнем. Я готов принимать самое активное участие в этой работе», - заверил Михаил Ведерников.

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